Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей

Звезда также подсказала, что вкуснее всего их есть с укусом, горчицей, а также черным молотым перцем.

Российская актриса Лариса Гузеева сообщила своим подписчикам, какие блюда будут стоять у нее на столе в новогоднюю ночь. Как выяснилось, телеведущая заготовила к празднику полторы тысячи пельменей.

Звезда также дала рекомендации, с чем лучше это блюдо употреблять.

По ее мнению, вкуснее всего пельмени с укусом, горчицей, а также черным молотым перцем. Заправлять их сливочным маслом либо майонезом не стоит.

Но ее поклонники в Сети неоднозначно отреагировали на новость о пельменном застолье.

Многие удивились, ведь совсем недавно Гузеева сидела на диете, утверждая, что будет вести здоровый образ жизни и соблюдать здоровое питание.