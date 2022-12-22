Лариса Гузеева заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей
Звезда также подсказала, что вкуснее всего их есть с укусом, горчицей, а также черным молотым перцем.
Российская актриса Лариса Гузеева сообщила своим подписчикам, какие блюда будут стоять у нее на столе в новогоднюю ночь. Как выяснилось, телеведущая заготовила к празднику полторы тысячи пельменей.
Звезда также дала рекомендации, с чем лучше это блюдо употреблять.
По ее мнению, вкуснее всего пельмени с укусом, горчицей, а также черным молотым перцем. Заправлять их сливочным маслом либо майонезом не стоит.
Но ее поклонники в Сети неоднозначно отреагировали на новость о пельменном застолье.
Многие удивились, ведь совсем недавно Гузеева сидела на диете, утверждая, что будет вести здоровый образ жизни и соблюдать здоровое питание.
Опубликовано: Светлана Гаврусева