ТАСС: глава села Любимовка возле Херсона погиб в результате подрыва машины

Возглавлявший посёлок Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа убит в ходе теракта.

22 декабря военные корреспонденты информационного агентства "ТАСС" сообщили, что вечером четверга в населённом пункте Любимовка на левом берегу реки Днепр возле Херсона произошёл взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Позднее стало известно, что погибшим является Андрей Штепа, бывший главой Любимовки после прихода армии России в Херсонскую область.

По предварительной информации, смерть Штепы наступила в результате работы диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины, которые совершили дистанционный подрыв машины.