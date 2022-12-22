Теледоктор Елена Малышева призналась, что долгие годы страдала от тяжелых головных болей

Звезда перепробовала кучу препаратов, но ничего не помогло. Спас Малышеву только специальный блокирующий боль укол.

61-летняя телеведущая Елена Малышева призналась, что много лет страдала от сильных головных болей, которые нельзя снять даже обезболивающими препаратами.

Елена Малышева полагает, что унаследовала мигрень от матери. Теледоктор отметила, что эта боль соответствует описанию одного из пациентов - "тяжелейшая боль в виске, отдает в глаз, страшно болит половина головы". Человеку трудно открыть глаза, раздражает свет, любой звук, запах.

Елена Васильевна перепробовала кучу препаратов, но ничего не помогло. Спас Малышеву только специальный блокирующий боль укол. Специалист посоветовала всем, кто также мучается от мигрени, пить лекарство сразу, как только начнутся симптомы. Не нужно ждать, пока головная боль станет невыносимой.

Врач подчеркнула, что лично ей помог доктор Гальперин.

"Оказалось, что в механизме мигрени большую роль играет затылочный нерв. Если его заблокировать, мигрень может пройти либо уменьшиться", - поделилась медик..