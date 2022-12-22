Почему опытные хозяйки перед отъездом в отпуск выливают немного масла в слив

Если вам необходимо уехать из дома на длительный срок, налейте в сливное отверстие раковины немного подсолнечного масла.

Растительное масло в первую очередь используется при приготовлении еды. Однако существуют и другие способы его применения.

Например, некоторые опытные хозяева и хозяйки иногда льют масло в слив раковины. Зачем они это делают?

Рано или поздно все сталкиваются с тем, что из раковины начинает попахивать. Мириться с канализационными ароматами бывает практически невозможно.

Вот только появляются они далеко не всегда из-за нарушений в работе сточной системы. Конечно, почистить колено под раковиной всегда полезно.

Однако неприятный запах может появиться даже тогда, когда засора нет.

Проблема запаха возникает чаще всего в двух случаях. Первый – кухонной раковиной долгое время не пользовались, и стенки сточных труб высохли, а вместе высох и слой грязи на них.

В сухом виде именно он и становится источником «ароматов». Второй случай – летом стало так жарко, что трубы внутри стремительно высыхают даже тогда, когда ими активно пользуются.

Проблема в обоих случаях решается сливанием в канализацию небольшого объема растительного масла. Примерно 100-200 грамм.

Масло не позволит трубам высохнуть продолжительно время, из-за чего вонь из стока не будет давать о себе знать куда более продолжительное время.

Само собой, способ с маслом актуален только для тех случаев, когда обычная прочистка труб под раковиной уже не помогает.