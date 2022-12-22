Настя Ивлеева знает, как создать новогоднее настроение
2022-12-22 18:10
Телеведущая и актриса предлагает использовать побольше украшений и петь песни.
Девушка уверяет, что в создании домашней новогодней атмосферы очень помогают гирлянды.
По ее словам, чем больше разнообразных гирлянд вы используете, тем сказочнее будет выглядеть ваш дом.
Второй лайфхак, который Анастасия предлагает в своем ТГ-канале, - это "Старые песни о главном".
Звезда шутит, что любая композиция из этого проекта заряжает на позитив, поэтому неважно, какую именно песню выберут пользователи.
Ивлеева пожаловалась подписчикам, что сейчас выглядит не очень хорошо из-за небольших проблем с губой и лицом, но это не мешает ей заряжаться радостным предновогодним настроением.
Опубликовано: Наталья Павлова