Настя Ивлеева знает, как создать новогоднее настроение

Телеведущая и актриса предлагает использовать побольше украшений и петь песни.

Девушка уверяет, что в создании домашней новогодней атмосферы очень помогают гирлянды.

По ее словам, чем больше разнообразных гирлянд вы используете, тем сказочнее будет выглядеть ваш дом.

Второй лайфхак, который Анастасия предлагает в своем ТГ-канале, - это "Старые песни о главном".

Звезда шутит, что любая композиция из этого проекта заряжает на позитив, поэтому неважно, какую именно песню выберут пользователи.

Ивлеева пожаловалась подписчикам, что сейчас выглядит не очень хорошо из-за небольших проблем с губой и лицом, но это не мешает ей заряжаться радостным предновогодним настроением.