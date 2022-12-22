Страны G7 выделят Украине $32 млрд бюджетной помощи в 2023 году

Страны G7 планирует выделить Украине $32 миллиарда бюджетной помощи в 2023 году.

22 декабря министры финансов стран «Большой семёрки» в официальном пресс-релизе сообщили о своей готовности выделить киевскому режиму $32 миллиарда бюджетной и экономической помощи в 2023 году.

Отмечается, что в данную сумму входят 18 миллиардов евро, которые планирует предоставить Европейский союз, и помощь от Соединённых Штатов, которую может одобрить конгресс уже на этой неделе.