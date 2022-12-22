Рогозин сообщил, что его помощник умер при обстреле ресторана «Шеш-Бэш» в Донецке

Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник трагически погиб при обстреле ресторана «Шеш-Бэш» в Донецке со стороны ВСУ.

22 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщило о гибели его помощника в результате «прилётов» со стороны Вооружённых сил Украины по ресторану «Шеш-Бэш» в Донецке, где проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке».

Получивший неизвлекаемое осколочное ранение Рогозин пообещал, что вернётся в зону проведения специальной военной операции России на Украине после того, как пройдёт полный курс реабилитации.