Самый сильный украинец сбежал в США

По сообщению портала Украина.ру Денис Бережник, объявленный Федерацией стронгмен Украины самым сильным в стране, сбежал в Соединенные Штаты.

Еще в ноябре силач отправился на турнир в Дайтона-Бич, но с соревнований на родину возвращаться не пожелал.

Между тем, Денис Бережник является мужчиной призывного возраста, так что его действия подпадают под Уголовный Кодекс.

Известно, что готовится к побегу спортсмен начал заранее, поскольку продал свое жилье и прочее имущество в Хусте.