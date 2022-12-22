Самый сильный украинец сбежал в США
2022-12-22 18:52
По сообщению портала Украина.ру Денис Бережник, объявленный Федерацией стронгмен Украины самым сильным в стране, сбежал в Соединенные Штаты.
Еще в ноябре силач отправился на турнир в Дайтона-Бич, но с соревнований на родину возвращаться не пожелал.
Между тем, Денис Бережник является мужчиной призывного возраста, так что его действия подпадают под Уголовный Кодекс.
Известно, что готовится к побегу спортсмен начал заранее, поскольку продал свое жилье и прочее имущество в Хусте.
Опубликовано: Сергей Стаалкер