Внук Леонида Куравлева снялся в ремейке «СамоИрония судьбы!» от канала ТНТ

Он высказал свое мнение о новом фильме, вызвавшем шквал негодования среди критиков.

Вопреки всем негативным отзывам, Степан Куравлев считает, что такой фильм был нужен.

По его словам, современная молодежь редко интересуется шедеврами советского кино, а "СамоИрония" позволит привлечь к старым фильмам широкую молодежную аудиторию.

Также молодой актер считает, что создатели ремейка смогли "перезагрузить" старые шутки, которые уже изрядно приелись зрителю и не смешны для молодежи.

"СамоИрония судьбы!" выйдет на телеэкраны 31 декабря. Фильм включает в себя многочисленные сцены знаменитых советских и современных иностранных картин.

В нем приняли участие представители российского кино и шоу-бизнеса: Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, комик Илья Соболев и многие другие.