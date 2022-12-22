Путин заявил о желании России быстрее закончить войну в Украине

22 декабря Владимир Путин сообщил, что правительство России стремится максимально быстро закончить боевые действия на территории украинского государства.

Вечером четверга Владимир Путин сообщил, что по его мнению любые военные конфликты завершаются путём дипломатии, ввиду чего делегации от Киева и Москвы будут вынуждены снова встретиться за столом переговоров. При этом Путин подчеркнул, что Россия стремится завершить боевые действия в Украине как можно быстрее.

Примечательно, что впервые с начала спецоперации Владимир Путин назвал происходящее в Украине не СВО, а войной, отметив, что её причиной является нежелание объединения русского народа со стороны стран Запада.