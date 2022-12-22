Актер Ярослав Бойко разводится с супругой после 23 лет брака
2022-12-22 19:19
Он никак не комментирует сложившуюся ситуацию и ничего не говорит в адрес жены - хореографа Рамуне Ходоркайте.
Пара совместно вырастила двоих общих детей - дочку Эмилию и сына Максима.
Кроме того, у Ярослава есть один внебрачный ребенок от актрисы Евгении Добровольской.
Это сын Ян, появившийся на свет в 2002 году. Мальчик носит фамилию матери.
Ярославу Бойко приписывают не один роман на стороне. Правда это или нет, доподлинно неизвестно.
Одним из таких романов называют якобы близкие отношения с актрисой Марией Порошиной.
Но, по словам обоих актеров, их связывает не что иное, как теплая дружба после совместных съемок.
Опубликовано: Наталья Павлова