Актер Ярослав Бойко разводится с супругой после 23 лет брака

Он никак не комментирует сложившуюся ситуацию и ничего не говорит в адрес жены - хореографа Рамуне Ходоркайте.

Пара совместно вырастила двоих общих детей - дочку Эмилию и сына Максима.

Кроме того, у Ярослава есть один внебрачный ребенок от актрисы Евгении Добровольской.

Это сын Ян, появившийся на свет в 2002 году. Мальчик носит фамилию матери.

Ярославу Бойко приписывают не один роман на стороне. Правда это или нет, доподлинно неизвестно.

Одним из таких романов называют якобы близкие отношения с актрисой Марией Порошиной.

Но, по словам обоих актеров, их связывает не что иное, как теплая дружба после совместных съемок.