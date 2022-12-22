Путин: ответ России в связи с потолком цен на нефть будет предупредительным

Владимир Путин сообщил о намерениях подписать указ об ответных России на лимит цен на нефть, установленный странами G7.

В четверг Владимир Путин прокомментировал решение государств-членов "Большой семёрки", которые совместно с властями Австралии учредили установление потолка цен на импорт российской нефти в размере шестидесяти долларов за баррель. По мнению Путина, западные партнёры России поступают неразумно и будут вынуждены с негативными последствиями.

Также Путин утверждает, что подпишет указ об ответных мерах России на ценовой потолок в отношении цены нефти в понедельник или вторник. При этом Владимир Путин заявил, что первичный ответ Москвы на лимит цен нефти будет носить предупредительный характер.