Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска «пощёлкают» обещанный Вашингтоном Киеву американский ЗРК Patriot на Украине.

22 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин после заседания Государственного совета РФ по молодёжной политике ответил на вопросы журналистов о поставках киевскому режиму американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Путин считает, что обещанные Украине ЗРК Patriot это достаточно старые системы, которые не работает так, как российский комплекс С-300, а также выразил свою уверенность в том, что служащие российской армии найдут от них «противоядие».