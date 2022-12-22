Welt: сотрудник разведки ФРГ задержан по подозрению в шпионаже на Россию

В Германии задержали представителя немецкой разведывательной службы, который подозревается в агентурной работе на Москву.

22 декабря корреспонденты немецкого информагентства Die Welt сообщили, что сегодня в ФРГ правоохранители Германии произвели задержание сотрудника разведки бундестага, который подозревается в шпионаже в пользу России. Вместе с тем в немецкой Генеральной прокуратуре подтвердили факт задержания разведчика Германии, подозревающегося в тайной работе на правительство РФ.

Примечательно, что ранее в Норвегии также были задержаны несколько россиян, которые вели съёмку военных объектов с помощью беспилотников. Позднее граждан России отпустили, продержав в заключении 72 часа, поскольку их причастность к шпионажу доказать не удалось.