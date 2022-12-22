Путин назвал конфликт в Украине войной впервые с начала спецоперации

Владимир Путин употребил слово "война" с целью описать боевые действия в Украине.

Вечером четверга Владимир Путин выступил перед сотрудниками прессы в Кремле, где публично назвал войной спецоперацию в Украине впервые с 24 февраля. При этом Путин отметил, что Россия желает закончить боевые действия побыстрее, достигнув всех поставленных целей.

Также Владимир Путин уверен, что оружейные запасы России не иссякнут, поскольку оборонные концерны страны в состоянии активизировать производство для нужд СВО.

По мнению Путина, западные государства поставляют Киеву лишь советские вооружения, однако подобного типа оружия у НАТО недостаточно, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.