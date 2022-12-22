Путин: системы ПВО Patriot устаревшие, они хуже С-300
2022-12-22 20:08
Президент России Владимир Путин назвал системы противовоздушной обороны Patriot устаревшими.
По его словам, эти комплексы уступают С-300. Он также пообещал, что против Patriot будет найдено «противоядие».
Российский лидер подчеркнул, что поставки Соединенными Штатами таких систем на Украину только затягивают конфликт.
Ранее Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что США продолжает оказывать помощь украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина