Путин рассказал, кто взорвал «Северные потоки»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что мог произвести подрыв газопроводов «Северный поток».

По его словам, это сделали те, кому выгодны поставки российского газа в Европу исключительно через украинскую территорию.

Президент сообщил, что представителей России только один раз допустили к местам взрывов. Однако полноценного расследования этих инцидентов не ведется.

Путин подчеркнул, что физические лица без поддержки государственных структур не могут осуществлять подобные теракты.