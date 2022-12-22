Путин рассказал, кто взорвал «Северные потоки»
2022-12-22 20:13
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что мог произвести подрыв газопроводов «Северный поток».
По его словам, это сделали те, кому выгодны поставки российского газа в Европу исключительно через украинскую территорию.
Президент сообщил, что представителей России только один раз допустили к местам взрывов. Однако полноценного расследования этих инцидентов не ведется.
Путин подчеркнул, что физические лица без поддержки государственных структур не могут осуществлять подобные теракты.
Опубликовано: Светлана Репина