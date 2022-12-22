Психологи рекомендуют не развенчивать веру детей в Деда Мороза

Вера в сказочного волшебника и новогодние чудеса - это важная часть детства, уверяют специалисты.

Все детские переживания и счастливые воспоминания остаются с людьми на всю жизнь.

И во взрослой жизни все мы возвращаемся именно к детским воспоминаниям, которые становятся для нас психологической опорой.

Психологи говорят, что вера в Деда Мороза полезна для формирования личности ребенка. Она учит терпению, ожиданию чуда и, в конечном итоге, вере в себя.

Детское восприятие волшебства и Нового года развивает воображение, учит верить в прекрасное.

Образ Деда Мороза становится для ребенка примером справедливости, учит отличать плохое от хорошего. Тех, кто вел себя хорошо и в течение года делал добрые поступки, волшебник обязательно вознаграждает подарками.

Также он сближает семью, помогает создавать семейные традиции.

Нельзя говорить, что Деда Мороза не существует, даже если ребенок верит в него вплоть до подросткового периода.

Если же малыш подрос и сам начинает отрицать факт его существования, нужно мягко намекнуть, что волшебник на самом деле существует, просто родители помогают ему дарить подарки.

Расставание с детской верой в Деда Мороза должно происходить как можно более естественно. Торопить этот процесс категорически нельзя.