Психологи рекомендуют не развенчивать веру детей в Деда Мороза
Вера в сказочного волшебника и новогодние чудеса - это важная часть детства, уверяют специалисты.
Все детские переживания и счастливые воспоминания остаются с людьми на всю жизнь.
И во взрослой жизни все мы возвращаемся именно к детским воспоминаниям, которые становятся для нас психологической опорой.
Психологи говорят, что вера в Деда Мороза полезна для формирования личности ребенка. Она учит терпению, ожиданию чуда и, в конечном итоге, вере в себя.
Детское восприятие волшебства и Нового года развивает воображение, учит верить в прекрасное.
Образ Деда Мороза становится для ребенка примером справедливости, учит отличать плохое от хорошего. Тех, кто вел себя хорошо и в течение года делал добрые поступки, волшебник обязательно вознаграждает подарками.
Также он сближает семью, помогает создавать семейные традиции.
Нельзя говорить, что Деда Мороза не существует, даже если ребенок верит в него вплоть до подросткового периода.
Если же малыш подрос и сам начинает отрицать факт его существования, нужно мягко намекнуть, что волшебник на самом деле существует, просто родители помогают ему дарить подарки.
Расставание с детской верой в Деда Мороза должно происходить как можно более естественно. Торопить этот процесс категорически нельзя.
Опубликовано: Наталья Павлова