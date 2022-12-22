Тереза Диуро и Сергей Шакуров снялись в новой семейной комедии «Оливье»
Создатели фильма уверяют, что их новогодний «салатик» сильно запомнится зрителям.
Фильм-альманах можно будет посмотреть на Premier и КиноПоиске 29 декабря 2022 года.
Помимо Диуро и Шакурова в нем снялись Ирина Пегова, Марина Петренко, Егор Сазыкин, Антон Денисенко и другие актеры.
На создание этой семейной мелодрамы авторов картины вдохновили киношедевры Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.
Сценарий к фильму написал автор сценария сериала "Интерны" Сергей Зюзин, а постановкой занимались режиссеры Игорь Четвериков ("Правила геймера") и Андрей Никифоров ("Умная Маша").
Кинематографисты добивались, чтобы созданная ими картина объединила за просмотром разные поколения и была понятна каждому из них.
Сюжет фильма интригующий. Накануне Нового года семья известного сатирика собирается на новогоднее застолье с традиционным салатом "Оливье".
Все дети и внуки ждут от главы семейства решения вопроса о наследовании шикарной квартиры в центре столицы.
Но вдруг обнаруживается, что у деда появилась молодая темнокожая невеста по имени Люба.
Назревает семейный скандал и конфликт интересов...
Опубликовано: Наталья Павлова