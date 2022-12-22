Даже постоянно вращающийся бетон рано или поздно застынет и отвердеет

Постоянное перемешивание компонентов смеси отсрочит схватывание, но не остановит затвердевание.

Бетон бывает очень разный. Существует множество марок, каждая из которых обладает собственными качествами и предназначена для использования в той или иной области.

Качества бетона могут серьезно меняться в зависимости от того насколько соблюдена технология его приготовления. Основа любого бетона – это цемент.

Именно цемент выступает в качестве главного связующего элемента.

Процесс застывания бетона называется полимеризацией. Она в свою очередь состоит из двух основных этапов. Первый – это схватывание. Второй – отвердевание.

Продолжительность каждого из этапов зависит от технологии приготовления бетона, а также его марки.

Схватывание бетона происходит достаточно быстро. В зависимости от марки оно может занимать от нескольких минут до часов.

Отвердевание бетона занимает куда более продолжительное время. Полное отвердевание бетонного фундамента может занять месяц.

Почему бетон не схватывается и не отвердевает в бетономешалке? На самом деле схватывается и отвердевает. В среднем подвижность раствора каждый час сокращается на 25%.

Реакция гидрации, вызывающаяся полимеризацию, идет непрерывно с момента приготовления раствора. Однако, полимеризацию можно замедлить.

Особенно это касается первого ее этапа – схватывания. Затормозить процесс можно при помощи непрерывного перемешивания строительного раствора.

Машины перевозящие бетон, постоянно вращают емкость для раствора. В зависимости от марки бетона, полимеризацию можно замедлить на 2-4 часа при постоянном перемешивании раствора.