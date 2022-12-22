Почему в СССР для производства фляжек во время ВОВ не использовали металл

Настоящей экзотикой можно считать стеклянные фляги РККА времен Второй мировой войны.

Стеклянные фляги для солдат стали выпускать в XIX веке. Причем их выпускали по всей Европе, включая Российскую Империю.

Например, в Германской империи стеклянная фляга появилась в 1867 году. Выбор материала был связан исключительно с экономическими факторами.

На тот момент стекло было уже достаточно дешевым, легким и прочным.

Металлические фляги для армии попытались делать еще в начале XX века. Однако, количество их было не велико. Первые металлические фляги в СССР попытались делать еще в 1926 году.

Вот только таких фляг было откровенно мало.

В последующие годы советские предприятия делали солдатскую питьевую посуду разных образцов, используя в качестве материала алюминий, стекло и даже латунь.

Новые модели фляжек появлялись в 1929, 1931, 1936. Причем только последняя была признана «единой» для всей страны. После чего от выпуска остальных моделей отказались.

По документам, фляга 1936 года должна была быть алюминиевой. Но на деле все было не так просто.

Сегодня мы воспринимаем изделия из алюминия как что-то весьма доступное, не очень-то дорогое. А в конце XIX и первой половине XX века алюминий был на весь золота.

Причем не только в Российской империи и Советском Союзе, но и во всем остальном мире.

В 2016 году в мире было произведено около 60 млн тонн алюминия, в 1973 году — в шесть раз меньше – 10 млн тонн.

В 1950-е годы мировая промышленность выпускала около 1 млн тонн алюминия в год. В 1930 году – около 270 тысяч тонн.

В конце XIX века во всем мире за 10 лет с 1889 по 1899 было выпущено всего 28 тысяч тонн алюминия.

До Второй мировой войны алюминий был очень редким и весьма дорогим металлом. Лить из него всякую мелочь вроде солдатской посуды было накладно. Особенно в годы войны.

В первую очередь алюминий был нужен для авиационной промышленности, а такие вещи как фляги стали делать из других материалов. Например, из стекла.

При этом важно отметить, что алюминия не хватало настолько, что многие корпуса советских самолетов были деревянными, как у планеров времен Первой мировой войны.