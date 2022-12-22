Невероятная популярность пистолета ТТ на просторах СНГ

Почему несмотря на огромное количество недостатков в народе так любят худший пистолет Второй мировой войны.

Советский пистолет ТТ является одним из самых известных представителей отечественного короткоствольного оружия.

Поспорить с ним по популярности способен разве что не менее знаменитый «Макаров», который как раз и создавался в качестве оружия, которое должны было заменить ТТ.

Пистолет образца 1933 года или Тульский Токарев разрабатывался и создавался как альтернатива устаревшему пистолету «Маузера» и револьверу системы Наган.

СССР остро нуждался в современном пистолете собственного производства.

Большое влияние на конструкцию Токарева оказал американский пистолет Джона Браунинга Browning M1903.

Токарев стремился добиться максимальной простоты, надежности и дешевизны конструкции.

Пистолет получился не слишком удачным: самопроизвольные выстрелы, плохая эргономика, плохая фиксация магазина, сложности эксплуатации на морозе.

Из-за начала Второй мировой войны Федор Васильевич Токарев просто не успел устранить ряд важных недостатков. Пистолет пустили в серию.

После войны советское руководство решило сделать полностью новый пистолет, а не заниматься попытками спасения и устаревшей конструкции с массой недостатков.

Но почему же пистолет ТТ приобрел какую-то невероятную славу в народе.

Во-первых, при всех своих недостатках ТТ был все-таки оружием не бездарным и прошел Великую Отечественную войну.

Даже сегодня для многих вещи, связанные с войной, священны, а потому плохое забывается, хорошее выпячивается.

Во-вторых, распад Советского Союза способствовал тому, что сотни тысяч пистолетов ТТ оказались на черном рынке. Для бандитов ТТ был просто находкой.

К тому моменту ТТ фактически не стоил ничего, относительно легко доставался, а самое главное стрелял патронами калибра 7.62 мм, что позволяло ему пробивать большинство бронежилетов.

Но самое главное было в том, что ТТ было не жалко уничтожить или выбросить после завершения «дела».