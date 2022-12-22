Во дворе - дрова, на крыше - трава

На самом деле это очень древняя традиция, которая уходит своими корнями еще в ранее Средневековье, когда в этих местах жили суровые викинги.

Путешествуя по провинции Северной Европы, можно увидеть немало домов с травой на крыше. Дома эти не заброшенные, в них живут люди.

Неужели шведы, датчане, норвежцы такие лентяи и тунеядцы?

С чувством хозяйской ответственности в Северной Европе все в полном порядке. Особенно в сельской местности. Местами даже заметно лучше, чем в других местах.

Трава на крышах домов здесь растет не от разгильдяйства.

В Северной Европе крайне специфическая погода. Там очень влажно и совсем не жарко. Особенно там, куда теплый воздух от горячих морских течений не попадает.

Поэтому со времен викингов траву в Скандинавии использовали в качестве природной пароизоляции и утеплителя. Крыша с травой превосходно защищает дом и особенно чердак от сырости.

Зимой слой дерна и травы помогает лучше удерживать тепло внутри помещения.

Конечно, сегодня зеленая кровля используется по большей части в качестве традиционного декоративного оформления дома. Травяная крыша – это дорогое удовольствие.

Процесс ее создания трудоемкий, даже при условии использования современных материалов.

Сегодня между дерном и крышей мастера также застилают дополнительные прослойки гидро- и пароизолирующих материалов, кладут современный утеплитель.

В старину скандинавы использовали для этого овечий жир, сухую древесную кору, торф, мох, смолу.

Травяной крыше нужен уход. Трава не должна вырастать слишком высокой. Иначе вес крыши может увеличиться настолько, что приведет к ее обрушению.