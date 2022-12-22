Диетологи рассказали, как употребление сыра влияет на рост холестерина
Слишком много сыра есть нельзя - в больших количествах он плохо влияет на организм.
Учеными доказано, что слишком частое употребление сыра в больших количествах является причиной накопления вредного холестерина в крови.
А если его употреблять умеренно, то продукт, наоборот, очень полезен для организма.
Содержащиеся в сыре полезные вещества, в частности, кальций, белок и витамин D, укрепляют кости.
Кроме того, этот уникальный продукт насыщает организм минералами и витаминами.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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