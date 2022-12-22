Куда деваться, если столкнулся на лесной тропинке с волком

От столкновения с волком в лесной чаще не застрахован ни один сельский житель, охотник, грибник и турист.

Волк, по сути, является очень крупной собакой и угрозу для человека он представляет нешуточную. Что же можно сделать и как спасаться при столкновении с серым разбойником?

Запомните главное: один волк при неожиданной встрече с человеком скорее всего решит скрыться сам.

Конечно, если вы не подошли слишком близко к волчатам, а само животное является более-менее сытым и главное - здоровым.

Обычно волки-одиночки нападают на людей только в целях защиты потомства или если они больны и уже изгнаны из стаи. В большинстве случаев это, конечно же, бешенство.

Реальная угроза для зашедшего в лес человека исходит по большей части от волчьих стай.

При столкновении со стаей у человека не то чтобы нет шансов на выживание, но они сведены фактически к нулю. Многое в такой ситуации будет зависеть от обстоятельств.

В такой ситуации не поможет даже огнестрельное оружие – окружат, повалят и загрызут. Это не значит, что не нужно пытаться отбиваться или бежать, если есть куда бежать. Например, к водоему или людям.

Столкновение с волком-одиночкой не так опасно, даже если нападет. Главное: не бояться и не думать, что все кончено. Полностью сконцентрируйтесь на борьбе и выживании.

Не нужно думать в этот момент ни о том, на кого дети останутся, ни о том, кто погасит за вас ипотеку. Думайте о себе.

Волк умен, силен и весит около 50 кг. Это большая и чрезвычайно опасная «собачка». Не очень хорошо, если вы 55-килограммовая барышня.

Очень хорошо, если вы 80-110-килограммовый мужик.

Используйте массу и не позволяйте волку укусить вас. Бейте ногами по наглой морде, используйте все, что под рукой: палки, камни, страшные вопли.

Старайтесь бить волка по голове, глазам, ушам. Если получится, навалитесь на волка и просто давите его собой, не позволяя укусить за какое-нибудь уязвимое место.

Душите животное. Да, это сложно, но в такой ситуации или он, или вы. С волком человеческие законы не работают, работают законы природы.

Самое главное, полностью настроиться на борьбу, не сдаваться и не паниковать.