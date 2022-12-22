Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид освобождён под залог в $250 млн
Бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был освобождён под залог после задержания на Багамах.
22 декабря экс-гендиректор и основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был освобождён под залог на Багамских островах. Известно, что сумма залога составила 250 миллионов долларов, после чего Бэнкману-Фриду разрешили вернуться в город Пало-Альто на территории американского штата Калифорния, где бизнесмен сможет жить с родителями.
Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах после финансового краха криптокомпании FTX и её актива FTT, когда оказалось, что фирмы брала деньги своих пользователей для инвестиций в другие проекты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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