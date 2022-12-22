Кирби: Байден готов встретиться с Путиным для переговоров по Украине
Сотрудник Белого дома Джон Кирби сообщил о готовности Байдена к личной встречи с Путиным.
В четверг советник Джозефа Байдена по национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что американский президент может лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта и путей к его завершению.
При этом Кирби отметил, что переговоры Байдена с Путиным возможны лишь в случае заинтересованности президента России в окончании спецоперации.
Характерно, что 22 декабря Владимир Путин обвинил украинское правительство в сознательном отказе от участия в переговорном процессе с Москвой, отметив, что Владимир Зеленский сам принял такое решение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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