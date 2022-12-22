Фаина Раневская не перестает удивлять: 10 фактов, которые вы наверняка не знали

Это имя известно, наверное, каждому. Старшему поколению точно. Королева второго плана, гениальная характерная актриса, интересная, умная женщина, неординарная личность. Просто Фаина Раневская - и этим все сказано.

Десять любопытных фактов из жизни неподражаемой Фаины, которые знакомы не всем.

Фаина Гиршевна Фельдман - это настоящее имя актрисы. Псевдоним "Раневская" она одолжила у одноименной героини "Вишневого сада".

Малышку Фаню в семействе недооценивали, считали дурнушкой, бестолковой. Девочка не отличалась красотой, была стеснительной, заикалась.

Она хотела стать актрисой с детства. Но никто не верил, и все смеялись над этим. Когда она решила заниматься актерством профессионально, собралась ехать в Москву, последовал разрыв отношений с родителями.

Сама о себе Фаина Георгиевна отзывалась так - "унылая носатая физиономия", которая, по ее мнению, отпугивала людей. Режиссеры же, по утверждению Раневской, называли ее бездарностью.

Актриса запоем читала. И когда врач задал ей вопрос о состоянии легких "Чем же вы дышите?", она не задумываясь ответила - "Пушкиным".

Фаина Раневская не уставала помогать близким и посторонним людям. Случалось, она сама оставалась без денег, раздавая свою актерскую получку.

"Муля, не нервируй меня!" - эта знаменитая фраза повсюду следовала за актрисой. Когда об этом захотел пошутить Брежнев, Фаина, не растерявшись, ответила: "Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!"

Фаина Раневская очень любила животных. Последние годы своей жизни рядом с ней был пес-дворняга по кличке Мальчик. Она нашла его на улице, забрала к себе и выходила. Когда актриса умерла, на ее надгробии поставили фигурку любимой собаки.

Фаина Григорьевна всегда была неравнодушна к вкусной еде. И ела столько, сколько хотела. Пока хронические недуги не заставили смириться с некоторыми ограничениями. Но к мясу у нее было очень специфическое отношение: «Не могу его есть: оно ходило, любило, смотрело. Может быть, я психопатка?»

В Таганроге, возле дома отца Раневской, можно посетить кофейню "Фрекен Бок". Она оформлена фотографиями великой актрисы. В меню, кстати, есть знаменитые плюшки, которые так любил Карлсон.