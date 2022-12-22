Врачи предупреждают: в зоне вокруг носа нельзя давить прыщи
Вены в этом месте напрямую сообщаются с венами головного мозга, а кожа тонкая, что ведет к легкому проникновению инфекции.
Данная зона называется "треугольником смерти". Инфекция здесь может проникнуть глубоко в кожу и даже в мышцы.
Это может случиться на фоне приема иммунодепрессантов, стресса, из-за сопутствующих заболеваний, например, онкологии или сахарного диабета.
А иногда просто попадается слишком агрессивная бактерия.
Выдавливая прыщи в этой зоне, можно самостоятельно проложить дорогу к тяжелой инфекции.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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