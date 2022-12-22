Врачи предупреждают: в зоне вокруг носа нельзя давить прыщи

Вены в этом месте напрямую сообщаются с венами головного мозга, а кожа тонкая, что ведет к легкому проникновению инфекции.

Данная зона называется "треугольником смерти". Инфекция здесь может проникнуть глубоко в кожу и даже в мышцы.

Это может случиться на фоне приема иммунодепрессантов, стресса, из-за сопутствующих заболеваний, например, онкологии или сахарного диабета.

А иногда просто попадается слишком агрессивная бактерия.

Выдавливая прыщи в этой зоне, можно самостоятельно проложить дорогу к тяжелой инфекции.