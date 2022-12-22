Дробыш рассказал, за что на него обиделась Пугачева
2022-12-22 22:31
Продюсер Виктор Дробыш рассказал журналистам, что Алла Пугачева обиделась на него из-за одной шутки.
Он отметил, что однажды сказал: «Пора на кладбище прогулы ставить». Продюсер утверждает, что это высказывание не имело никакого отношения к Пугачевой.
Дробыш рассказал, что на него часто обижаются из-за его высказываний и не всегда адекватно оценивают его чувство юмора.
При этом он уточнил, что не всегда может справиться со своими эмоциями, хоть и считает себя добрым человеком.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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