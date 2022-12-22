Дробыш рассказал, за что на него обиделась Пугачева

Продюсер Виктор Дробыш рассказал журналистам, что Алла Пугачева обиделась на него из-за одной шутки.

Он отметил, что однажды сказал: «Пора на кладбище прогулы ставить». Продюсер утверждает, что это высказывание не имело никакого отношения к Пугачевой.

Дробыш рассказал, что на него часто обижаются из-за его высказываний и не всегда адекватно оценивают его чувство юмора.

При этом он уточнил, что не всегда может справиться со своими эмоциями, хоть и считает себя добрым человеком.