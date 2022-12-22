Ученые Университета Восточной Англии нашли неожиданную причину таяния льдов в Антарктиде

APS
2022-12-22 22:36

Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что таяние шельфовых ледников зависит от скоплений льда, расположенных выше по течению.

Исследователи обнаружили, что под ледниками из-за увеличения количества талой воды нагреваются мелководные слои океана.

Когда ледник тает, вода перемешивается с соленой, и получается теплый плавучий слой. 

Эта вода приносит тепло, из-за которого ускоряется таяние шельфовых ледников в Антарктиде.

Опубликовано: Светлана Репина







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