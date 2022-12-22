Ученые Университета Восточной Англии нашли неожиданную причину таяния льдов в Антарктиде
2022-12-22 22:36
Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что таяние шельфовых ледников зависит от скоплений льда, расположенных выше по течению.
Исследователи обнаружили, что под ледниками из-за увеличения количества талой воды нагреваются мелководные слои океана.
Когда ледник тает, вода перемешивается с соленой, и получается теплый плавучий слой.
Эта вода приносит тепло, из-за которого ускоряется таяние шельфовых ледников в Антарктиде.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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