Умные цитаты из бестселлера гениальной Айн Рэнд - "Атлант расправил плечи"

Американская писательница родом из России. Создательница философской системы "объективизм", драматург, сценарист. Основное направление в литературе - политический роман.

Подборка цитат содержит высказывания о наболевшем - о жизненных разочарованиях, любовных переживниях, деньгах, гениях и бездарностях. Книга, откуда взяты изречения писательницы, - самый обсуждаемый культовый роман, который вошел в список обязательной литературы для современного образованного человека.

"Знаете ли вы отличительную черту посредственности? Негодование из-за успеха другого. Эти обидчивые бездари трясутся над тем, как бы их кто не обскакал. Они и понятия не имеют, какое одиночество появляется, когда достигаешь вершины. Им чуждо это чувство тоски, когда так хочется увидеть человека, равного тебе, разум, достойный преклонения, и достижение, которым можно восхищаться"

"Люди не хотят думать. Чем глубже они погружаются в свои заботы, тем меньше хотят думать. Но подсознательно они чувствуют, что должны думать, и чувствуют себя виноватыми. Поэтому они благословят и последуют советам любого, кто найдет оправдание их нежеланию мыслить. Любого, кто превратит в добродетель – то, что они считают своим грехом, своей слабостью, своей виной"

"Богатство – это результат умения человека мыслить. Сами по себе деньги – лишь средство. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у штурвала. Деньги удовлетворят ваши стремления и желания, но не заменят вам цель и мечту"

"Что чувствует человек, окруженный посредственностью и серостью? Ненависть? Нет, не ненависть, а скуку – ужасную, безнадежную, парализующую скуку. Чего стоят лесть и похвалы людей, которых ты не уважаешь?"

"Если вы попытаетесь с помощью денег окружить себя теми, кто выше и умнее вас, дабы обрести престиж, то в конце концов падете жертвой тех, кто ниже. Человек не может быть меньше, чем его деньги, иначе они его раздавят"

"В жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою работу. Ничего нет. Это самое главное. И твоя сущность проявляется именно в этом. Такова единственная мера ценности человека"

"Человек, проклинающий деньги, получил их нечестно, человек, уважающий деньги, заслужил их. Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги – зло. Эти слова – колокольчик прокаженного, лязг оружия бандита"

"Не существует скверных мыслей, злом является только отказ мыслить. Не пренебрегайте своими желаниями. Не жертвуйте ими. Исследуйте их причину"

"Я не принимаю жертв и не приношу их. Если удовольствие одного покупается страданием другого, лучше совсем отказаться от сделки. Когда один выигрывает, а другой проигрывает, это не сделка, а мошенничество"

"Знаешь, в чем твоя единственная настоящая вина? Ты не научился наслаждаться, хотя у тебя к этому величайшие способности. Ты слишком легко отказываешься от собственного удовольствия. Ты готов слишком многое терпеть"

"Невозможно управлять невинными людьми. Единственная власть, которую имеет любое правительство, - это право применять жесткие меры к уголовникам. Что ж, когда уголовников не хватает, их создают. Столько вещей объявляют криминальными, что становится невозможно жить, не нарушая законов. Вы создаете государство нарушителей закона и наживаетесь на чувстве вины. Вот такая игра"

"Говорят, что любовь слепа, секс глух к разуму и насмехается над всеми философскими идеями. Но на самом деле сексуальный выбор – это результат коренных убеждений человека. Скажите мне, что человек находит сексуально привлекательным, и я расскажу всю его жизненную философию. Покажите мне женщину, с которой он спит, и я скажу, как он себя оценивает"