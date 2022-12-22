Миндаль способствует быстрому засыпанию и глубокому сну
Ученые рекомендуют незадолго до сна съедать примерно 30 граммов миндаля - это оптимальная порция.
Миндаль является приятным перекусом: он вкусный, сытный и легко усваивается желудком.
В этом орехе содержится много гормона сна - мелатонина. А еще при его употреблении снижается уровень гормона кортизола, который отвечает за стресс.
Положительное влияние миндаля на качество ночного сна научно подтверждено.
Поэтому лучше заменить синтетическое снотворное натуральными и вкусными орехами перед сном.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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