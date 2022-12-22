26 декабря могут начаться продажи автомобилей «Москвич»

APS
2022-12-22 22:59

Заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта Максим Лискутов сообщил, что с 26 декабря могут начаться продажи автомобилей бренда «Москвич».

Он отметил, что машины возрожденной марки получились вполне достойными, среди них есть даже электрокар.

Сначала «Москвичи» будут продаваться в комплектации с турбомотором на 1,5 л мощностью 150 л.с. 

На таких авто установлены вариаторы либо механические 6-ступенчатые МКПП. Цена машина начинается от 1,97 млн рублей.

Опубликовано: Светлана Репина







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