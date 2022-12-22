26 декабря могут начаться продажи автомобилей «Москвич»

По мнению историков, именно прижизненный некролог Нобеля сподвиг его на создание знаменитой премии мира

Так случилось, что некролог Нобелю был написан еще при его жизни. Прочитав его, ученый пришел в ужас и принял решение основать одну из самых известных премий, которая вошла в историю как Нобелевская премия мира.

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