WSJ: офис Зеленского готовится представить свой план мира в феврале
2022-12-22 23:18
Издание The Wall Street Journal сообщает, что сейчас в офисе президента Украины Владимира Зеленского завершают работу над планом мирного урегулирования конфликта с РФ.
По информации издания, этот план может быть представлен уже в феврале 2023 года, возможно, к годовщине боевых действий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с российской стороной.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сомнения в том, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры по Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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