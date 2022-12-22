WSJ: офис Зеленского готовится представить свой план мира в феврале

Издание The Wall Street Journal сообщает, что сейчас в офисе президента Украины Владимира Зеленского завершают работу над планом мирного урегулирования конфликта с РФ.

По информации издания, этот план может быть представлен уже в феврале 2023 года, возможно, к годовщине боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с российской стороной.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сомнения в том, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры по Украине.