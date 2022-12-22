Белый дом: Байден готов встретиться с Путиным, но при одном условии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным.

По его словам, встреча российского и американского президентов возможна при условии, если РФ продемонстрирует серьезную готовность к переговорам.

Ранее Джо Байден выразил такое же мнение во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кирби подчеркнул, что переговоры могут состояться только после проведения консультаций с Украиной.