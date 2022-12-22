Все продукты нужно правильно хранить в холодильнике

Так они дольше сохранят свою свежесть и питательные свойства, вкус и аромат.

Овощи дольше всего сохраняют свои полезные свойства в зоне свежести. Морковь и яблоки хранятся в ней вплоть до 30 дней практически в первозданном состоянии.

Поскольку в холодильнике быстро размножаются бактерии, то мясо, рыбу и все сырые продукты нужно хранить отдельно от молочки, фруктов и овощей.

Все готовые блюда хранятся герметично закрытыми пленкой или в специальных емкостях с крышками. Для них и молочных продуктов идеально подходят средние полки.

Нижние полки с самым высоким уровнем влажности - это лучшее место для ягод, фруктов, овощей и зелени.