Все продукты нужно правильно хранить в холодильнике
Так они дольше сохранят свою свежесть и питательные свойства, вкус и аромат.
Овощи дольше всего сохраняют свои полезные свойства в зоне свежести. Морковь и яблоки хранятся в ней вплоть до 30 дней практически в первозданном состоянии.
Поскольку в холодильнике быстро размножаются бактерии, то мясо, рыбу и все сырые продукты нужно хранить отдельно от молочки, фруктов и овощей.
Все готовые блюда хранятся герметично закрытыми пленкой или в специальных емкостях с крышками. Для них и молочных продуктов идеально подходят средние полки.
Нижние полки с самым высоким уровнем влажности - это лучшее место для ягод, фруктов, овощей и зелени.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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