Помощник Рогозина заявил, что врачи боятся оперировать экс-главу Роскосмоса из-за сложности операции

По словам помощника экс-главы «Роскосмоса», врачи в Донецке и Ростове-на-Дону отказались от проведения операции раненому Дмитрию Рогозину из-за ее повышенной сложности.

Также помощник Рогозина сообщил, что после транспортировки бывшего руководителя «Роскосмоса» в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Дмитрия Рогозина госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Через некоторое время местные врачи сообщили, что не видят возможностей для удаления инородного тела. Сам Рогозин изначально отказался покидать Донецк, пока не врачи не стабилизируют состояние других раненых, однако через некоторое время его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в военный госпиталь, находящийся в Ростове-на-Дону.

По словам экс-главы «Роскосмоса», ракетный удар был нанесен в то время, когда проходила рабочая встреча в общем кругу. Было ранено несколько человек, включая премьер-министра ДНР Виталия Хоценко, также сообщается о двух погибших.