Царев: врачи Донецка и Ростова-на-Дону отказались делать операцию Рогозину

Российский политик Олег Царёв утверждает, что хирурги столицы ДНР и Ростова-на-Дону отказались оперировать Дмитрия Рогозина.

23 декабря ряд СМИ со ссылкой на Олега Царёва сообщил о том, что представители медицинских учреждений Донецка и Ростова-на-Дону отказали Дмитрию Рогозину в проведении операции по извлечению осколка из позвоночника, сославшись на её сложность, ввиду чего Рогозин будет экстренно доставлен в Москву к более компетентным врачам.

Днём ранее украинские войска обстреляли ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения вместе со своей женой, что привело к ранению экс-главы "Роскосмоса".