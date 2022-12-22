Царев: врачи Донецка и Ростова-на-Дону отказались делать операцию Рогозину
Российский политик Олег Царёв утверждает, что хирурги столицы ДНР и Ростова-на-Дону отказались оперировать Дмитрия Рогозина.
23 декабря ряд СМИ со ссылкой на Олега Царёва сообщил о том, что представители медицинских учреждений Донецка и Ростова-на-Дону отказали Дмитрию Рогозину в проведении операции по извлечению осколка из позвоночника, сославшись на её сложность, ввиду чего Рогозин будет экстренно доставлен в Москву к более компетентным врачам.
Днём ранее украинские войска обстреляли ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где Дмитрий Рогозин отмечал свой день рождения вместе со своей женой, что привело к ранению экс-главы "Роскосмоса".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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