По мнению историков, именно прижизненный некролог Нобеля сподвиг его на создание знаменитой премии мира

Так случилось, что некролог Нобелю был написан еще при его жизни. Прочитав его, ученый пришел в ужас и принял решение основать одну из самых известных премий, которая вошла в историю как Нобелевская премия мира.

По неведомому стечению обстоятельств, шведский изобретатель и промышленник Альфред Нобель сначала придумал динамит, а потом учредил самую антивоенную премию, которая так и называется - Нобелевская премия мира.

Отец Нобеля тоже был инженером, который строил оружейные заводы и создавал подводные мины. Еще он занимался снабжением русской армии в период трехлетней Крымской войны.

Альфред пошел по стопам отца и стал изобретать взрывчатые вещества, одно из них - динамит, который широко применялся при производстве "продвинутого" в то время оружия.

Всего Нобель получил 355 патентов на свои изобретения.

Под конец жизни изобретатель динамита вдруг решил большую долю своего огромного состояния завещать на выплату премий особенным людям, каждый из которых "в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству".

По версии историков, на принятие такого важного решения повлиял один казус, нелепая случайность.

Дело в том, что за 8 лет до смерти умер брат Нобеля, Людвиг, он тоже был известным изобретателем и предпринимателем.

Французские журналисты по ошибке перепутали двух братьев и решили, что умер именно Альфред, а не Людвиг.

Один из журналистов написал некролог Альфреду Нобелю, который на тот момент, конечно, был жив.

Причем статья получилась жесткой и обличительной, где Нобеля называли "королем смерти", имея в виду его опасные для всего мира изобретения взрывчатых веществ.

После прочтения некролога Альфред был очень впечатлен. И вот тогда-то и созрела у него мысль искупить вину перед человечеством созданием самой миротворческой премии - Нобелевской премии мира.

Вручается она тем, "кто сделал большую или лучшую работу для братства между народами, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирных конгрессов".

Это лишь одна из пяти учрежденных Нобелем премий, которые помимо премии мира включают награждения в области химии, физики, физиологии или медицины, а также литературы.