Раненный в Донецке Рогозин пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который накануне был ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке, пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления.

Помощник Рогозина рассказал, что ему пока не сделали операцию. Его планируют перевезти в Москву, где консилиум врачей примет соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что гостиницу обстреляли в вечернее время боеприпасами натовского калибра.

По информации Следственного комитета РФ, обстрел совершен представителями украинских вооруженных формирований.