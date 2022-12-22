Раненный в Донецке Рогозин пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления
2022-12-22 23:55
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который накануне был ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке, пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления.
Помощник Рогозина рассказал, что ему пока не сделали операцию. Его планируют перевезти в Москву, где консилиум врачей примет соответствующее решение.
Ранее сообщалось, что гостиницу обстреляли в вечернее время боеприпасами натовского калибра.
По информации Следственного комитета РФ, обстрел совершен представителями украинских вооруженных формирований.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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