Блинкен подтвердил наличие у Зеленского плана заключения мира с Россией, и одобрил его

Как заявил журналистам CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, американская администрация считает хорошей инициативой намерения президента Украины Владимира Зеленского подготовить мирное соглашение с Россией.

Как заявил руководитель американской дипломатии, украинский лидер неоднократно давал понять, что конфликт должен завершиться дипломатическим путем, за столом переговоров. Также Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки желают увидеть от Москвы готовность к переговорам, и добавил, что Белый Дом обсуждает предложения Зеленского с другими странами.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что у Вашингтона и Киева нет разногласий в вопросах разрешения ситуации, а цели и задачи перед ними поставлены одни и те же. Таким образом, Блинкен фактически подтвердил наличие у Зеленского планов по мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом никакой конкретики о том, что именно планирует предложить Киев Москве, на данный момент не имеется.