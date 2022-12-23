США предложили Китаю помощь в борьбе с COVID-19

США предлагают Китаю помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что Пекину необходимо как можно скорее обуздать вспышку, поскольку распространение COVID может привести к появлению новых штаммов вируса.

При этом Блинкен подчеркнул, что строгие антиковидные ограничения в Китае оказывают влияние на мировую экономику.

Он напомнил, что США являются крупнейшим донором вакцин и готовы оказать Китаю необходимую поддержку.