США предложили Китаю помощь в борьбе с COVID-19
2022-12-23 00:14
США предлагают Китаю помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что Пекину необходимо как можно скорее обуздать вспышку, поскольку распространение COVID может привести к появлению новых штаммов вируса.
При этом Блинкен подчеркнул, что строгие антиковидные ограничения в Китае оказывают влияние на мировую экономику.
Он напомнил, что США являются крупнейшим донором вакцин и готовы оказать Китаю необходимую поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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