Депутат от Христианско-демократического союза и руководитель администрации района Баутцен Удо Витчас резко раскритиковал идею размещения беженцев из Украины в пунктах временного проживания.

Слова парламентария уже вызвали скандал в Германии. Политик высказал резкое недовольство тем, что прибывающих из Украины беженцев размещают в спортивных залах. По словам депутата, не в интересах Германии жертвовать развитием национального спорта во имя миграционной политики.

Также Удо Витчас подчеркнул, что наводнение Германии незнакомыми с немецкой культурой и правилами иностранцами создает дополнительную опасность для всего общества.

Эти высказывания парламентария пока не были официально прокомментированы представителями Германии и Украины, но можно полагать, что скандал, разгоревшийся в стране из-за слов депутата, может принять международный характер и иметь далеко идущие последствия, включая осложнение отношений между Берлином и Киевом.