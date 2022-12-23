WSJ: Украина прорабатывает план мирного урегулирования конфликта с РФ

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что украинские власти заняты доработкой концепции по прекращению боевых действий в регионе.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдера из правительства Украины сообщает, что члены офиса Владимира Зеленского занимаются разработкой плана, который включает в себя десять пунктов по прекращению огня на территории украинского государства. Ожидается, что план Зеленского будет представлен широкой общественности в феврале, спустя год от начала спецоперации.

Накануне во время выступления в Конгрессе США Владимир Зеленский призвал максимально быстро созвать некий мирный саммит, который позволит положить конец российско-украинскому конфликту.