Врачи напомнили, чего нельзя делать при высокой температуре

В сезон простуд и гриппа люди нередко сталкиваются с повышением температуры тела. В такой ситуации важно не совершать некоторых действий.

При температуре нельзя делать спиртовые компрессы, ставить банки и горчичники, пить алкоголь и принимать горячий душ, чтобы не перегревать организм.

Не следует отказываться от воды – нужно много пить, чтобы избежать обезвоживания. А вот сладкое лучше ограничить, чтобы не усиливать воспаление.

Нежелательно сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов. В любом случае, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу.