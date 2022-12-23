В 7sur7 назвали самое сильное качество Путина в борьбе с Западом
2022-12-23 01:08
Обозреватель издания 7sur7 Дэвид Крикеманс пишет, что российский президент Владимир Путин в борьбе с Западом делает ставку на свое самое сильное качество.
Журналист обращает внимание на то, что президент РФ пообещал наращивать военный потенциал страны.
Он также заявил о поставках российским военным ракетного комплекса «Сармат». Путин полагает, что со временем поддержка Украины Западом ослабеет.
Таким образом, автор материала считает смой сильной стороной Владимира Путина терпение.
Опубликовано: Светлана Репина