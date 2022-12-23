Bloomberg: банки Казахстана скупают российский госдолг с большой скидкой
2022-12-23 01:28
Агентство Bloomberg сообщает, что банки Казахстана начали скупать российский госдолг у инвесторов со значительной скидкой.
Отмечается, что в последние несколько месяцев этот процесс заметно активизировался.
Речь идет о покупке российских суверенных облигаций. Регистрация сделок в клиринговой палате Казахстана позволяет получать платежи и купоны в счет погашения долга.
В результате компании из Казахстана получают прибыль, в отличие от международных инвесторов.
Опубликовано: Светлана Репина