Politico: украинские военные могут учиться управлять комплексами Patriot в США
2022-12-23 01:33
Издание Politico сообщает, что американское Минобороны изучает возможность обучать украинских военных управлению комплексами Patriot на своей территории.
По информации источника издания, такое обучение можно организовать в базе в Форт-Силле. Там есть необходимые тренажеры и опытные инструкторы.
В Европе также можно организовать такое обучение, однако это будет дороже и сложнее в техническом плане.
Пока в Пентагоне обсуждают все возможности организации обучения, окончательное решение еще не принято.
Опубликовано: Светлана Репина