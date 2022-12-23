Politico: украинские военные могут учиться управлять комплексами Patriot в США

APS
2022-12-23 01:33

Издание Politico сообщает, что американское Минобороны изучает возможность обучать украинских военных управлению комплексами Patriot на своей территории.

По информации источника издания, такое обучение можно организовать в базе в Форт-Силле. Там есть необходимые тренажеры и опытные инструкторы. 

В Европе также можно организовать такое обучение, однако это будет дороже и сложнее в техническом плане.

Пока в Пентагоне обсуждают все возможности организации обучения, окончательное решение еще не принято.

Опубликовано: Светлана Репина







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