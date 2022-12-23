Politico: украинские военные могут учиться управлять комплексами Patriot в США

Издание Politico сообщает, что американское Минобороны изучает возможность обучать украинских военных управлению комплексами Patriot на своей территории.

По информации источника издания, такое обучение можно организовать в базе в Форт-Силле. Там есть необходимые тренажеры и опытные инструкторы.

В Европе также можно организовать такое обучение, однако это будет дороже и сложнее в техническом плане.

Пока в Пентагоне обсуждают все возможности организации обучения, окончательное решение еще не принято.