Yonhap: Северная Корея не поставляет оружие в Россию
2022-12-23 01:38
Агентство Yonhap со ссылкой на МИД Северной Кореи сообщает, что КНДР не поставляют оружие в Россию.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали сообщения о поставках оружия «сфабрикованными утверждениями».
Северокорейские дипломаты призвали мировой сообщество обратить внимание на США, которые вторглись на Украину со смертоносным оружием.
Ранее в Белом доме заявили о поставках оружия из Северной Кореи бойцам ЧВК «Вагнер». В военной компании опровергли эти утверждения.
Опубликовано: Светлана Репина