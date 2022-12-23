Yonhap: Северная Корея не поставляет оружие в Россию

Агентство Yonhap со ссылкой на МИД Северной Кореи сообщает, что КНДР не поставляют оружие в Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали сообщения о поставках оружия «сфабрикованными утверждениями».

Северокорейские дипломаты призвали мировой сообщество обратить внимание на США, которые вторглись на Украину со смертоносным оружием.

Ранее в Белом доме заявили о поставках оружия из Северной Кореи бойцам ЧВК «Вагнер». В военной компании опровергли эти утверждения.